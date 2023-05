cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ജി​ദ്ദ: മ​ക്ക ഹ​റ​മി​ലെ മ​താ​ഫ് വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് സൗ​ദി പോ​ർ​ട്ടി​കോ (റു​വാ​ഖ് അ​ൽ​സൗ​ദി) എ​ന്ന പേ​രി​ടു​മെ​ന്ന് ഇ​രു​ഹ​റം കാ​ര്യാ​ല​യ മേ​ധാ​വി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ​സു​ദൈ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​ണ് മ​താ​ഫ് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ബ്ബാ​സി പോ​ർ​ട്ടി​ക്കോ​യ്ക്ക് പി​ന്നി​ലാ​ണ് മ​താ​ഫ് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. മ​ത്വാ​ഫ് മു​റ്റം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് രാ​ജാ​വാ​ണ് ആ​ദ്യം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സൗ​ദി പോ​ർ​ട്ടി​ക്കോ വ​ന്ന​ത്.

വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ഊ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്താ​ണ് അ​തി​ന്‍റെ പ​ണി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പോ​ർ​ട്ടി​ക്കോ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ഫൈ​സ​ൽ രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ​യും ഖാ​ലി​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ​യും കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു. ഫ​ഹ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ​യും അ​ബ്ദു​ല്ല രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ​യും കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന മ​ത്വാ​ഫ് വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ കാ​ല​ഘ​ട്ടം വ​രെ​യെ​ത്തി. സൗ​ദി പോ​ർ​ട്ടി​ക്കോ അ​ബ്ബാ​സി പോ​ർ​ട്ടി​ക്കോ​യു​ടെ ചു​റ്റും വ​ല​യം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ൽ​സു​ദൈ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്വാ​ഫ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ മു​മ്പ് ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത വി​ശാ​ല​ത​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. നാ​ല് നി​ല​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് മ​താ​ഫ് വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ സൗ​ദി പോ​ർ​ട്ടി​കോ​യി​ൽ 2,87,000 പേ​ർ​ക്ക് ന​മ​സ്ക​രി​ക്കാ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 1,08,000 പേ​ർ​ക്ക് ത്വ​വാ​ഫ് ചെ​യ്യാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തോ​ടും കൃ​ത്യ​മാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​വു​മാ​യാ​ണ് സൗ​ദി പോ​ർ​ട്ടി​ക്കോ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ സാ​ങ്കേ​തി​ക, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സൗ​ണ്ട്, ലൈ​റ്റി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ല​ഭ്യ​ത അ​തി​ന്‍റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​രു​ഹ​റം കാ​ര്യാ​ല​യം മേ​ധാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Makkah Haram Mataf Development Project The name of the building is now 'Ruwaq Al Saud'