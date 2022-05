cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജിദ്ദ: പ്രമുഖ അർജൻറീനിയൻ ഫുട്​ബാൾ താ​രം ലയണൽ മെസി സൗദിയിലെത്തി. ജിദ്ദ സീസൺ ആഘോഷങ്ങളിലും ചെങ്കടൽ ടൂറിസ, പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതികളിലും പ​ങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ്​ മെസ്സിയും ​അദ്ദേഹത്തി​ന്‍റെ കൂട്ടുകാരും ജിദ്ദയിലെത്തിയതെന്ന്​ സൗദി ടൂറിസം മന്ത്രി അഹ്​മദ്​ അൽഖത്തീബ്​ പറഞ്ഞു.​

ലയണൽ മെസിയെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ജിദ്ദ സീസണിലും ചെങ്കടൽ പര്യവേക്ഷണത്തിലും പ​​ങ്കെടുത്ത്​ അവധികാലം ചെലവഴിക്കാൻ സൗദിയിലേക്ക്​ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന്​ മന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇത്​ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആദ്യത്തെ സന്ദർശനമല്ല. അവസാനത്തേതും ആയിരിക്കില്ല. സൗദി ടൂറിസത്തി​ന്‍റെ അംബാസഡറായി മെസ്സിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് ഏറെ​ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ട്വിറ്ററിലുടെ വ്യക്തമാക്കി. അർജൻറീനീയൻ ദേശീയ ടീമിലെ സഹപ്രവർത്തനോടൊപ്പം മെസ്സി സൗദിയിലെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളും മന്ത്രി പോസ്റ്റ്​​ ചെയ്​തിരുന്നു.





Show Full Article

News Summary -

Lionel Messi arrives in Jeddah after being unveiled as Saudi Arabia’s new tourism ambassador