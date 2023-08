cancel By അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ് യാം​ബു: സൗ​ദി​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലും റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല ഉ​യ​രു​മെ​ന്നും തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നും ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ലെ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​നി​ട​യു​ണ്ട്. തെ​ക്ക​ൻ സൗ​ദി​യി​ലെ ജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ ബാ​ഹ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ജി​ദ്ദ-​ജീ​സാ​ൻ തീ​ര​ദേ​ശ റോ​ഡി​ൽ കാ​ഴ്​​ച മ​റ​യ്​​ക്കും​വി​ധം പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് അ​ടി​ച്ചു​വീ​ശു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച റി​യാ​ദി​ൽ 44 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ദ​മ്മാ​മി​ലും അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ​യി​ലും 47 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും മ​ക്ക​യി​ൽ 45 ഡി​ഗ്രി​യും മ​ദീ​ന​യി​ലും ബു​റൈ​ദ​യി​ലും 43 ഡി​ഗ്രി​യും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ 41 ഡി​ഗ്രി​യും 28 ഡി​ഗ്രി​യു​മാ​ണ് താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ബ​ഹ​യി​ലും ത്വാ​ഇ​ഫി​ലും 35 ഡി​ഗ്രി​യു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

It will be hot in eastern Saudi; There is a possibility of rain in the southern region