cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ജിദ്ദ: സൗദിയിൽ ഇന്ന് പുതിയ രോഗികളെക്കാൾ 1,200 ഓളം രോഗമുക്തർ വർധിച്ചു. ഇന്ന് 4,884 കോവിഡ് രോഗികളും 6,090 രോഗമുക്തിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആകെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 6,43,211 ഉം രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 5,90,140 ഉം ആയി. പുതുതായി രണ്ട് മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ മരണം 8,916 ആയി. നിലവിൽ 44,155 പേർ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇവരിൽ 591 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവർ രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണ്. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക് 91.74 ശതമാനവും മരണനിരക്ക് 1.38 ശതമാനവുമാണ്. പുതുതായി റിയാദിൽ 1,327 ഉം ജിദ്ദയിൽ 491 ഉം മക്കയിൽ 304 ഉം ദമ്മാമിൽ 159 ഉം മദീനയിൽ 147 ഉം ജിസാനിൽ 115 ഉം ഹുഫൂഫിൽ 95 ഉം പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇതുവരെ 5,48,41,337 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്തു. ഇതിൽ 2,53,12,053 ആദ്യ ഡോസും 2,35,33,435 രണ്ടാം ഡോസും 59,95,849 ബൂസ്റ്റർ ഡോസുമാണ്.

