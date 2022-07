ജിദ്ദ ഉച്ചകോടി' സഹകരണത്തിന്റെ പുതിയ യുഗപ്പിറവിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ -കിരീടാവകാശി

cancel By അബ്​ദുറഹ്​മാൻ തുറക്കൽ ജിദ്ദ: 'ജിദ്ദ ഉച്ചകോടി' അറബ്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും സഹകരണത്തിന്റെ പുതിയ യുഗം സ്ഥാപിക്കലുമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന്​ സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാൻ. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 'സുരക്ഷയും വികസനവും' എന്ന പേരിൽ ജിദ്ദയിൽ നടന്ന അറബ്-ഗൾഫ്-യു.എസ് ഉച്ചകോടിയിൽ സൽമാൻ രാജാവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്​ അധ്യക്ഷപ്രസംഗം നടത്തവേയാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ നീക്കങ്ങളിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ കൂടാതെ ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ, ജോർദാൻ, ഈജിപ്ത്, ഇറാഖ് എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലവന്മാർ എന്നിവരാണ് ജിദ്ദയിൽ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം നടന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ പ​ങ്കെടുത്തത്. നമ്മുടെ പൊതുതാൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സുപ്രധാന മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും വികസനവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കോവിഡ്​ കാരണം ലോകം അടുത്തിടെ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രധാന വെല്ലുവിളികളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ഭക്ഷ്യ-ആരോഗ്യ സുരക്ഷ കൈവരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ യോജിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും സൗദി കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു. ലോകം ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികൾ, പ്രത്യേകിച്ച്​ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നേരിടുന്നതിന്​ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ യാഥാർഥ്യബോധത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്​. കൂടുതൽ സുസ്ഥിര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള ക്രമാനുഗതവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ പരിവർത്തനത്തിലൂടെ സന്തുലിത സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്​. ഊർജത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ ഒഴിവാക്കി കാർബൺ നിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് യാഥാർഥ്യബോധമില്ലാത്ത നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്​ വരും വർഷങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർവമായ പണപ്പെരുപ്പത്തിലേക്കും ഊർജ വിലയുടെ ഉയർച്ചയിലേക്കും തൊഴിലില്ലായ്​മയുടെ വർധനവിലേക്കും നയിക്കുമെന്നും സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാക്കുമെന്നും സുരക്ഷാപ്രശ്​നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കുമെന്നും​ കിരീടാവകാശി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Hope that 'Jeddah Summit' will be the birth of a new era of cooperation - crown prince