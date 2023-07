cancel By അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ് യാം​ബു: വേ​ന​ൽ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സൗ​ദി എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് (സൗ​ദി​യ) ജൂ​ലൈ, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 74 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സീ​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ​കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഈ ​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് ‘സൗ​ദി​യ’ വ​രു​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ട് മാ​സം 32,400 ലേ​റെ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​ ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണി​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 42 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 16 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ 14,800 ല​ധി​കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​നും ക​മ്പ​നി തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് 15 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സെ​ക്ട​റി​ൽ 17,600 സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ 32 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ സീ​റ്റു​ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും സൗ​ദി​യ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്കു​ക​ളു​ള്ള സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​യ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും സൗ​ദി​യ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹീം അ​ൽ​കാ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി​യ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നും ന​ല്ല യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കാ​നും ഉ​ത​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഓ​രോ വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​യും ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

Holiday rush-More than 74 lakh seats to be made available in Saudia Airlines