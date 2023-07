cancel camera_alt ഹ​റ​മൈ​ൻ ​െറ​യി​ൽ​വേ By അസ്‌ലം കൊച്ചുകലുങ്ക് റി​യാ​ദ്: ഇ​ക്കൊ​ല്ല​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് വേ​ള​യി​ൽ ഹ​റ​മൈ​ൻ അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ​വേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ഴ​ര ല​ക്ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി റെ​യി​ൽ​വേ ക​മ്പ​നി (സാ​ർ) അ​റി​യി​ച്ചു. 2022-ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 96 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ ഹ​റ​മൈ​ൻ ഹൈ​സ്പീ​ഡ് റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യും ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ക്കൊ​ല്ല​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ 3,627 സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് ഹ​റ​മൈ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 79 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണി​ത്. ഹ​ജ്ജി​െൻറ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബു​ക്കി​ങ് വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ശ​രാ​ശ​രി 126 ട്രി​പ്പു​ക​ൾ വ​രെ ന​ട​ത്തി. ദു​ൽ​ഹ​ജ്ജ് ഏ​ഴി​ന് 131 ട്രി​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് ഹ​റ​മൈ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​ദി​ന ട്രി​പ്പാ​ണ്. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ആ​റ് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ എ​ന്ന തോ​തി​ൽ മ​ക്ക സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​യി. ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും മ​റ്റു യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മ​ക്ക​ക്കും മ​ദീ​ന​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ, കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, റാ​ബി​ഗി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സി​റ്റി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ക്ക​യും മ​ദീ​ന​യും കൂ​ടാ​തെ ഹ​റ​മൈ​ൻ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക്സ്​​റ്റോ​പ്പു​ക​ളു​ള്ള​ത്. സ​മ​യ​നി​ഷ്ഠ 98 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും റെ​യി​ൽ​വേ​ക്കും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​താ​യി ഹ​റ​മൈ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ എ​ൻ​ജി. റ​യാ​ൻ അ​ൽ ഹ​ർ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​റ​മൈ​ൻ ട്രെ​യി​ൻ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന സൗ​ദി-​സ്പാ​നി​ഷ് റെ​യി​ൽ​വേ പ്രോ​ജ​ക്ട് ക​മ്പ​നി ഇ​രു​ഹ​റം കാ​ര്യാ​ല​യ അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ഹ​ജ്ജ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടും കൂ​ടി ര​ണ്ട് ഹ​റ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Hajj; Haramain Railway was used by seven and a half lakh people.