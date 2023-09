പക്ഷിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു; ജിദ്ദയിലേക്ക്​ പുറപ്പെട്ട ഫ്ലൈനാസ്​ വിമാനം തുർക്കിയയിൽ തിരിച്ചിറക്കി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ജി​ദ്ദ: പ​ക്ഷി​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച്​ യ​ന്ത്ര​ത്ത​ക​രാ​റു​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്,​ ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്ക്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട ഫ്ലൈ​നാ​സ്​ വി​മാ​നം തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി തി​രി​ച്ചി​റ​ക്കി. തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലെ ട്രാ​ബ്​​സ​ൺ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്ക്​ പ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ എ​ൻ​ജി​നി​ൽ പ​ക്ഷി​യി​ടി​ച്ച​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ വി​മാ​നം ഉ​ട​ൻ ട്രാ​ബ്‌​സ​ൺ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് പൈ​ല​റ്റ്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ലാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്തി​​ന്റെ എ​ൻ​ജി​നു​ള്ളി​ൽ മി​ന്ന​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ട്രാ​ബ്‌​സ​ൺ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ലാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ന​ട​ത്താ​നും പൈ​ല​റ്റ്​ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​നാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് ട്രാ​ബ്‌​സ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്ക്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട ഫ്ലൈ​റ്റ് ന​മ്പ​ർ XY622 വി​മാ​ന​മാ​ണ് ക്യാ​പ്​​റ്റ​ൻ തി​രി​കെ അ​തേ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഇ​റ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ ഫ്ലൈ​നാ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഫ്ലൈ​നാ​സ് ടീം ​സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും ​ഫ്ലൈ​നാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Flynas flight that left for Jeddah was returned to Turkey as it collided with a bird