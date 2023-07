cancel camera_alt റി​യാ​ദി​ലെ ഒ​രു ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പ​വ​ർ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ By അസ്‌ലം കൊച്ചുകലുങ്ക് റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൗ​സി​ങ്​ ക​മ്പ​നി (എ​ൻ‌.​എ​ച്ച്‌.​സി) റി​യാ​ദി​ലും ജി​ദ്ദ​യി​ലും ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 50 കോ​ടി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ൽ പ​വ​ർ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു. വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ന​ഗ​ര​പ്രാ​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ന​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ വൈ​ദ്യു​തി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 11,700-ല​ധി​കം ഹൗ​സി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​സി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. വെ​ള്ളം, വൈ​ദ്യു​തി, വെ​ളി​ച്ചം, വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യം, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, റോ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​സി​യു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. പൊ​തു​സേ​വ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി ഉ​യ​ർ​ന്ന ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര പാ​ർ​പ്പി​ട അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ ക്കു​ന്ന​ത്. റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ഭ​വ​ന സ​മു​ച്ച​യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ലു​ട​ൻ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​സി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2030 ഓ​ടെ 70 ശ​ത​മാ​നം സൗ​ദി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വീ​ടെ​ന്ന ‘വി​ഷ​ൻ 2030’​ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യാ​ണ് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​സി മു​ന്നേ​ റു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Electrification of the Constitution raises the week; 50 crore power station project in Riyadh and Jeddah