cancel By പി.​കെ. സി​റാ​ജ് ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ പു​തി​യ ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 35,000ത്തി​ല​ധി​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തു​താ​യി ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ​ചെ​യ്ത മൊ​ത്തം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം അ​ര​ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. 35,314 ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം പു​തി​യ​താ​യി ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 29,000ത്തോ​ളം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഈ ​വ​ർ​ഷം 21 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​െൻറ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ 6,000ത്തോ​ളം പു​തി​യ ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് സി.​ആ​റു​ക​ളും വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ 56,360 ല​ധി​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി​യി​ൽ പു​തി​യ​താ​യി ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ണി​ജ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് റി​യാ​ദി​ലാ​ണ്. 14,000 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​യാ​ദി​ൽ മാ​ത്രം ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ 9,080 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ക്ക​യി​ലും 5,699 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലും 1,756 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ദീ​ന​യി​ലും ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

E-commerce companies are on the rise in the state.