cancel camera_alt ന​വോ​ദ​യ റി​യാ​ദ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മേ​യ് ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ നാ​യ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് റി​യാ​ദ്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ജാ​തി​യു​ടെ​യും മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഭി​ന്നി​പ്പി​ച്ച് വ​ർ​ഗീ​യ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്രീ​യം വേ​രോ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ന​വോ​ദ​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മേ​യ് ദി​നാ​ച​ര​ണം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

യോ​ഗം ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ നാ​യ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ക്ര​മ​ലാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ പി​ര​പ്പ​ൻ​കോ​ട് മേ​യ് ദി​ന പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​നി​ൽ മ​ണ​മ്പൂ​ർ, കു​മ്മി​ൾ സു​ധീ​ർ, ബാ​ബു​ജി, അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം, ഷാ​ജു പ​ത്ത​നാ​പു​രം, ഷൈ​ജു ചെ​മ്പൂ​ര് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​നി​ൽ മ​ണ​മ്പൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ശ്രീ​രാ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Care must be taken against caste-based segregation of employers - Navodaya