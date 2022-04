cancel camera_alt ഫോട്ടോ: ബ്രിട്ടീഷ്​ കോൺസൽ ജനറൽ സെയ്​ഫുദ്ദീൻ അഷർ മക്കയിലെ കിങ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ്​ കിസ്​വ കോംപ്ലക്​സ്​ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജിദ്ദ: കഅ്​ബയെ പുതപ്പിക്കുന്ന കിസ്​വ നെയ്​തെടുക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയായി ജിദ്ദയിലെ ​ബ്രിട്ടീഷ്​ കോൺസൽ ജനറൽ ​സെയ്​ഫുദ്ദീൻ അഷർ. മക്കയിലെ കിങ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ്​ കിസ്​വ കോംപ്ലക്സ് സന്ദർശന വേളയിലാണ്​ ബ്രിട്ടീഷ്​ സ്ഥാനപതി കിസ്​വ നെയ്​തെടുക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയായത്​. കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ കോൺസൽ ജനറലിനേയും സംഘത്തേയും മീഡിയ ആൻഡ്​​ പബ്ലിക്​ റിലേഷൻസ്​ വകുപ്പ്​ മേധാവി അഹ്​മദ്​ അൽസുവൈഹ്​രി സ്വീകരിച്ചു. കിസ്​വ നിർമാണത്തി​ന്‍റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ സംഘം കണ്ടു. കിസ്​വയെ അലങ്കരിക്കുന്ന വിവിധ ​ഉപകരണങ്ങളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും അവർക്ക്​ പരിചയപ്പെടുത്തി. കിസ്​വ നിർമിക്കുന്നതിലും അതിനാവശ്യമായ അസംസ്​കൃത വസ്​തുക്കൾ തയാറാക്കുന്നതിലും കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ​യേയും വൈദഗ്​ധ്യത്തെയും അർപ്പണബോധത്തേയും സംഘം പ്രശംസിച്ചു.



British Consul General participates in the weaving of the kibbutz of the Kaaba