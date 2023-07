മസ്തിഷ്കമരണം; എട്ടുപേർക്ക്​ പുതുജീവിതമേകി അഞ്ചുപേരുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ

cancel By സാ​ബു മേ​ല​തി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: സൗ​ദി​യി​ൽ മ​സ്തി​ഷ്ക​മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച അ​ഞ്ചു പേ​രു​ടെ ആ​ന്ത​രി​കാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ട്ടു രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. സൗ​ദി സെൻറ​ർ ഫോ​ർ ഓ​ർ​ഗ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്പ്ലാ​ൻ​റേ​ഷ​ന്റെ (എ​സ്.​സി.​ഒ.​ടി) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ക്ക​യി​ലെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫോ​ഴ്സ് ആ​ശു​പ​ത്രി, ദ​മ്മാ​മി​ലെ അ​ൽ സ​ഹ്‌​റ ആ​ശു​പ​ത്രി, അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ക്ലീ​വ്‌​ലാ​ൻ​ഡ് ക്ലി​നി​ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ അ​വ​യ​വ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

സൗ​ദി​യി​ൽ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന 46ഉം 11​ഉം വ​യ​സ്സു​ള്ള പേ​രി​ലാ​ണ്​ ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​ത്. 58ഉം 36​ഉം വ​യ​സ്സു​ള്ള ര​ണ്ട്​ സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ ക​ര​ൾ, 31ഉം 21​ഉം വ​യ​സ്സു​ള്ള ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് ശ്വാ​സ​കോ​ശം, 14 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്കും 45 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രു പൗ​ര​​നും വൃ​ക്ക​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​ത്. രോ​ഗി​ക​ളെ​ല്ലാം സു​ഖം പ്രാ​പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക്കും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ നൈ​തി​ക​ത​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​വു​മാ​യാ​ണ് അ​വ​യ​വ വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് എ​സ്.​സി.​ഒ.​ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ത​ലാ​ൽ അ​ൽ ഗൗ​ഫി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​റ്റ് രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ മ​സ്തി​ഷ്ക​മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡോ. ​അ​ൽ ഗൗ​ഫി ന​ന്ദി​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

brain death; The internal organs of five people have given a new lease of life to eight people.