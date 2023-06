cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ജു​ബൈ​ൽ: ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് അ​സം​ഗാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ദി​ൽ​ഷാ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ (55) മ​രി​ച്ചു. ജു​ബൈ​ലി​ലെ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി​ക്കി​ടെ വ​ലി​യ ഭാ​ര​മു​ള്ള ഇ​രു​മ്പു​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു വീ​ണ് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ജു​ബൈ​ലി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ എ​ൻ​ജി​ൻ മെ​ക്കാ​നി​ക്കാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.മൃ​ത​ദേ​ഹം റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

A native of UP died in an accident while working in Jubail