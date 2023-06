ഹജ്ജിനെത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശിനി മക്കയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മക്ക: ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ മക്കയിലെത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശിനി ഹറമിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. തേഞ്ഞിപ്പലം നീരോൽപാലം സ്വദേശിനി കുപ്പാട്ടിൽ സാജിദയാണ് (64) മരിച്ചത്. സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ഇവർ ഹജ്ജിനായി ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം മക്കയിലെത്തിയത്. ഉംറ നിർവഹണം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വൈകീട്ട് ഹറമിലെത്തിയപ്പോൾ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.

അബ്ദുട്ടിയാണ് പിതാവ്. മാതാവ്: അയിഷ. ഭർത്താവ്: ബീരാൻ. മക്ക അൽനൂർ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച മക്കയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. Show Full Article

A native of Malappuram who came to perform Hajj collapsed and died in Mecca