ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നാ​ലു​ ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ 3100 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ.

റ​മ​ദാ​നി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്‍റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ൾ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, വി​ൽ​പ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ര​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ല​കൂ​ട്ടി​യു​ള്ള വി​ൽ​പ​ന, സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി, വി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

