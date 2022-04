cancel camera_alt ദ​ക്ഷി​ണ സൗ​ദി​യി​ലെ അ​ൽ​ന​മാ​സി​ലു​ള്ള അ​ൽ​മ​ഖാ​ർ കൊ​ട്ടാ​രം By അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ് Listen to this Article യാം​ബു: ദ​ക്ഷി​ണ സൗ​ദി​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ അ​സീ​റി​ലും വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഹാ​ഇ​ലി​ലു​മു​ള്ള 253 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​ക​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​സീ​റിൽ 141ഉം ​ഹാ​ഇ​ലിൽ 112ഉം ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്‌​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​രാ​ണി​ക ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് (എ​സ്.​സി.​ടി.​എ​ച്ച്) ആ​ണ് പ​ട്ടി​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ, ന​ഗ​ര​പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ എ​ട്ട്​ ര​ണ്ടാം ഖ​ണ്ഡി​ക​യി​ലെ ച​ട്ട​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ. വൈ​വി​ധ്യ​മു​ള്ള പു​രാ​ത​ന​ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളും അ​റേ​ബ്യ​ൻ സം​സ്കൃ​തി​യു​ടെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ ജ​സാ​ർ അ​ൽ​ഹ​ർ​ബാ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​റ​ബ് ച​രി​ത്ര​ത്തിലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന ധാ​രാ​ളം ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ൾ, മു​ദ്ര​ക​ൾ, പൗ​രാ​ണി​ക ക​ല​ക​ൾ, ശി​ലാ​ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​. വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും പു​രാ​വ​സ്തു പ്രാ​ധാ​ന്യ​വു​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​വ സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ്​​ഡ്​ റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നമുള്ള ന​ട​പ​ടി​യിലാ​ണ് അധികൃതർ. പു​രാ​വ​സ്തു​ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പൈ​തൃ​ക​ം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് അധികൃതർ. Show Full Article

253 places in the country are also on the Heritage list