cancel camera_alt ഖ​ത്ത​ർ കോ​ച്ച് കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: കോ​ൺ​ക​കാ​ഫി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന അ​വ​സാ​ന സ​ന്നാ​ഹ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ളി​യു​ടെ പ​കു​തി​യി​ൽ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യ​ത് ഞെ​ട്ടി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ച്ച് കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സ്. 'ക​ളി​യു​ടെ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ക​ളി ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഞ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ ​തീ​രു​മാ​നം. പി​ച്ചി​ൽ ര​ണ്ട് ക​ളി​ക്കാ​ർ ത​മ്മി​ൽ വാ​ഗ്വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു ശേ​ഷം, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ക​ളി​ക്കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​താ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ടീം ​സ്വ​ന്തം ക​ളി​ക്കാ​ര​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് താ​ര​ത്തി​ന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ടീം ​സ്റ്റാ​ഫും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ളി​ക്കാ​രെ​യും പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​റി​യാ​തെ, ഒ​രു സാ​ക്ഷി​ക​ളു​മി​ല്ലാ​തെ ക​ളി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു'- മ​ത്സ​ര ശേ​ഷം കോ​ച്ച് ക്വി​റോ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ എ​ന്താ​ണ് ക​ളി​ക്കാ​ർ പ​ര​സ്പ​രം പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് ആ​രും കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. റ​ഫ​റി​യോ ബെ​ഞ്ചി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ കോ​ച്ചു​മാ​രോ കേ​ട്ടി​ല്ല. ര​ണ്ടു ക​ളി​ക്കാ​ർ ത​മ്മി​ലെ വാ​ഗ്വാ​ദം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ആ​ർ​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത, ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ പു​തി​യൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണി​ത്. എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന​തി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാം ഫി​ഫ​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. കോ​ച്ചി​നോ​ടും റ​ഫ​റി​യോ​ടും ചോ​ദി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ ആ​രും ത​ന്നെ ഒ​ന്നും കേ​ട്ടി​ല്ല' -മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം അ​ൽ​കാ​സ് ടി.​വി​ക്കു ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ​ഖ​ത്ത​ർ​താ​രം മൈ​ക​ൽ ബോ​ക്സ​ലി​നെ വം​ശീ​യ​മാ​യി അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പി​ന്നീ​ട് ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ളി​ക്കാ​ര​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ടീം ​ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ക​ളി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

warm-up match was boycotted; No one heard anything; The boycott was pushed - Qatar coach