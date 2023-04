ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും കാ​ഴ്ചാ​പ​രി​ധി കു​റ​യാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ട് കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്കും ക​ട​ൽ​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​പ്രി​ൽ 13 മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 15 ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ഇ​ട​വി​ട്ട മ​ഴ, ഇ​ടി​മി​ന്ന​ൽ, പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും- കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദോ​ഹ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​ആ​ഴ്ച നേ​രി​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. വാ​രാ​ന്ത്യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല 31 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സു​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​ട​ക്ക് ദി​ശ​യി​ൽ 20-30 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റ​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് 40 വ​രെ ഉ​യ​രാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ക​ട​ലി​ൽ ര​ണ്ട​ടി മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച​ടി വ​രെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക്കും ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ 12 അ​ടി വ​രെ​യു​ള്ള തി​ര​മാ​ല​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. Show Full Article

The weather center said there is a possibility of strong winds