cancel camera_alt ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: ലോ​ക​ക​പ്പി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം അ​തേ നി​ല​യി​ൽ​ത​ന്നെ കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്ന​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സ​ത്തി​ലെ വി​മാ​ന യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 32.81 ല​ക്ഷ​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​മാ​സ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 2022 ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 31 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ട്വി​റ്റ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 18,762 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. 14.3 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. 2022ൽ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 16411 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ച​ര​ക്ക്, ത​പാ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ 186,302 ട​ൺ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 203,261 ട​ൺ ആ​യി​രു​ന്നു. 8.3 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​വ് ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക്യു.​സി.​സി.​എ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 2023 മാ​ർ​ച്ച് മാ​സ​ത്തി​ലെ വി​മാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 12.9 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും 25 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ ത​പാ​ൽ, ച​ര​ക്ക് ഇ​ന​ത്തി​ൽ 5.2 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വ​ര​വി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി പ്ലാ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (പി.​എ​സ്.​എ) വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2023 ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 11.3 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 433114 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു പ​ങ്കും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പി.​എ​സ്.​എ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ആ​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 28 ശ​ത​മാ​ന​വും ജി.​സി.​സി​യി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ മാ​സ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 207 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ വ​ര​വി​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ്വാ​ധീ​നം തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പി.​എ​സ്.​എ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി, ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 730000 പേ​രാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. Show Full Article

News Summary -

The number of air travelers to Doha also increased in April