cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തയാറാക്കിയത്: കെ. ഹുബൈബ് പ്ര​ഭ സ​ജി കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​ഴ​ക്കു​ന്ന ക​ണ​ക്കി​നെ മെ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത്​ അ​വ മ​ധു​ര​പ്പാ​യ​സ​മാ​ക്കി​മാ​റ്റു​ന്ന അ​നാ​യാ​സ​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ കോ​ട്ട​യം പു​തു​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ പ്ര​ഭ സ​ജി ശി​ഷ്യ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഗു​രു​നാ​ഥ​യാ​യി മാ​റി​യ അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം, 2001ലാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ര​വ്. ബിരുദവും അധ്യാപന പരിശീലനവും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 1985ൽ ചെങ്ങന്നൂർ സെന്‍റ്​ ഗ്രിഗോറിയസ്​ പബ്ലിക്​ സ്കൂളി​ലൂടെയായിരുന്നു കരിയറിന്‍റെ തുടക്കം. തുടർന്ന്​ വെണ്ണികുളം ബഥനി അകാദമിയിലെത്തി. ശേ​ഷം, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ക​ള​ത്തി​പ്പ​ടി മ​രി​യ​ൻ സീ​നി​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്, ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജോ​ലി​സാ​ധ്യ​ത അ​റി​യു​ന്ന​തും ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തും. ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ആ​രം​ഭ​ദ​ശ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ദ്യാ​ല​യം. ഏ​ഴാം ത​ര​മാ​യി​രു​ന്നു മു​തി​ർ​ന്ന ക്ലാ​സ്. ശേ​ഷം, മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട്​ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​നെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ബോ​ർ​ഡ്​ എ​ക്സാം എ​ഴു​തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, പ്ര​ഭ സ​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ തി​ള​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ ക്ലാ​സ്​ ക​യ​റ്റ​ത്തി​ലും പ്ര​ഭ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സീ​നി​യ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റി. അ​ങ്ങ​നെ, 2005-06 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​നി​ൽ നി​ന്നും ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച്​ ​സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​ത്താം​ത​രം പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക്​ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വ്​ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ പി​താ​വ്​ കെ.​എം. വ​ർ​ഗീ​സി​ന്‍റെ വ​ഴി ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ഭയും സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട​ത്. യു.​പി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രി​ക്കെ വി​വി​ധ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട്​ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര അ​ഭി​രു​ചി ത​ന്നെ അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലും വ​ഴി​യാ​യി. തി​രു​വ​ല്ല മാ​ർ​ത്തോ​മ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നും ബി​രു​ദ​വും, ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ബി.​എ​ഡും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ടീ​ച്ച​റു​ടെ വേ​ഷ​മ​ണി​യു​ന്ന​ത്.നാ​ട്ടി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ ലളിത സമവാക്യങ്ങളിലൂടെ മ​ധു​ര​​മൂ​റു​ന്ന വി​ഭ​വ​മാ​ക്കി​മാ​റ്റി അ​വ​ർ വിദ്യാർഥികളുടെ ​പ്രി​യ​ങ്ക​രി​യാ​യി മാറി. ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഒ​രു പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​ക്ക്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ് വി​ട്ടി​ല്ല. കു​ടും​ബ​ത്തെ ത​ന്നെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഭ മി​സ്സി​നെ ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ മ​ണ്ണി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ഇ​ന്ന്​ 36 വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ധ്യാ​പ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശി​ഷ്യ​സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള അ​നു​ഗൃ​ഹീ​ത അ​ധ്യാ​പി​ക​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സം​തൃ​പ്ത​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ. സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ജി​ത്​ മാ​ത്യു​വാ​ണ്​ ഭ​ർ​ത്താ​വ്. സൗ​മ്യ സ​ജി മാ​ത്യു, കോ​ട്ട​യ​ത്ത്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന പ​വി​ൻ സ​ജി മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്. ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​നി​ൽ മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​സു​ഭാ​ഷ്​ നാ​യ​രും മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ്​ ന​ല്ലൊ​രു അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​കാ​ൻ ത​ന്നെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ഇ​വ​ർ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ജ​സീ​ന ഫൈ​സ​ൽ

പ​ഠ​ന​വും അ​ധ്യാ​പ​ന​വും​കൊ​ണ്ട്​ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നു​പ​ന്ത​ലി​ച്ച ക​രി​യ​റി​നു​ട​മ​യാ​ണ്​ തൃ​ശൂ​ർ മാ​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി ജ​സീ​ന ഫൈ​സ​ൽ. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ല​ണ്ട​നി​ലു​മാ​യി ബി​രു​ദ​വും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി​യ ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലു​മാ​യി അ​ധ്യാ​പ​നം. പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ്​ അ​ൻ​സാ​ർ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ധ്യാ​പ​നം, 1997ൽ ​ദോ​ഹ​യി​ലെ എം.​ഇ.​എ​സ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ആ​ദ്യം പ​റി​ച്ചു​ന​ട​​പ്പെ​ട്ട​ത്. ശേ​ഷം, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ, ക​നേ​ഡി​യ​ൻ, ഐ.​ബി ക​രി​ക്കു​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​കീ​ഴി​ൽ സി​ദ്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ​ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്നു. 23ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ന ക​രി​യ​റി​ൽ 28 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തി​ന്​ ഉ​ട​മ കൂ​ടി​യാ​ണി​വ​ർ. വി​വി​ധ ദേ​ശ​ക്കാ​രും ഭാ​ഷ​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ ശി​ഷ്യ​സ​മ്പ​ത്തു​ത​ന്നെ കൈ​മു​ത​ൽ. പ​ല​വി​ധ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ന്ന്, ഭാ​ഷ​ക​ൾ സം​സാ​രി​ച്ച്, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട അ​ധ്യാ​പ​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​മ്പ​ത്താ​യി മാ​റി. ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു കീ​ഴി​ൽ ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യാ​ണ്​ സി​ദ്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​ല​ബ​സി​ന​ക​ത്തെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള കാ​ൻ​വാ​സി​ലേ​ക്ക്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​ന​ട​ത്തി​യാ​ണ്​ ജ​സീ​ന ഫൈ​സ​ൽ ത​ല​മു​റ​​ക​ളെ അ​റി​വി​ന്‍റെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക്​ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​സ്റ്റ​യ്​​ന​ബി​ലി​റ്റി ഓ​ഫീ​സ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക്​ ഫാ​മി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​തു​റ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​നം. കോ​വി​ഡ്​ കാ​ല​ത്ത്​ സ്കൂ​ളി​ലെ ​കി​ൻ​ഡ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ക്കൂ​ടി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ളും വി​ള​വെ​ടു​ത്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച തു​ക ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍റെ 'എ​ജു​ക്കേ​റ്റ്​ എ​ ​ചൈ​ൽ​ഡ്​' പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യും ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ​യും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധി പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റു​ക​യും പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട്, ഇ​ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രി​ക്കു​ല​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്ത അ​ധ്യാ​പി​ക എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​രി​ക്കു​ലം പു​തു​മ​ക​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ണ്ട്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ​രീ​ക്ഷാ​ധി​ഷ്ടി​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി, സ്​​കി​ൽ ബേ​സ്​​ഡ്​ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റ​മാ​ണ്​ കാ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ പ​ക്ഷം. പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, പ​രി​ച​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​കൂ​ടി മു​ന്നോ​ട്ട്​ വെ​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​യ ഫൈ​സ​ൽ അ​ലി​യാ​ർ ആ​ണ്​ ഭ​ർ​ത്താ​വ്. ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ​നി​ന്ന് മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, വെ​സ്റ്റ്​ മി​നി​സ്റ്റ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ർ​കി​ടെ​ക്​​ച​ർ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ സു​ഹ, നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്​​സി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ മു​ഹ്സി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്. ഹ​മീ​ദ ഖാദ​ർ 'വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഹൃ​ദ​യം​കൊ​ണ്ട് കേ​ൾ​ക്കു​ക​യും അ​ക​ക്ക​ണ്ണു​കൊ​ണ്ട് കാ​ണു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഗു​രു​നാ​ഥ' -ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട അ​ധ്യാ​പി​ക ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​റി​നെ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം​വ​രു​ന്ന ശി​ഷ്യ​ഗ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാം. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ എം.​ഇ.​എ​സ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ 31 വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ധ്യാ​പി​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​ന്‍റെ ക​സേ​ര​യി​ൽ. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ, ഉ​ന്ന​ത​ങ്ങ​ളാ​യ പ​ദ​വി​ക​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന ശി​ഷ്യ​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഗു​രു​നാ​ഥ. പ​ല ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളും അ​റി​വും പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി, അ​ധ്യാ​പ​ന വ​ഴി​യി​ൽ മൂ​ന്ന​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു പി​ന്നി​ട്ട ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ്​ ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ല​മ്പൂ​രി​ന​ടു​ത്ത മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ ഗ്രാ​മീ​ണ ബാ​ലി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹ​വും കൈ​മു​ത​ലാ​ക്കി പ​ഠി​ച്ചു​ക​യ​റി​യാ​ണ്​ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മു​ന്ന​ത​മാ​യ ക​ലാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​യി​ൽ ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ എ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​മി​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്ന പി​താ​വ്​ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദും മാ​താ​വ്​ സൈ​ന​ബ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും റോ​ൾ മോ​ഡ​ൽ. പി​താ​വി​ന്‍റെ പ​ട്ടാ​ള​ച്ചി​ട്ട മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​ഭാ​വ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ന്‍റ്​ തെ​രേ​സാ​സ്​ കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്നും പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ധ്യാ​പ​ന പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ൽ​അ​മീ​ൻ പ​ബ്ലി​ക്​ സ്കൂ​ളി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ്​ ദ്രോ​ണാ​ചാ​ര്യ കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക്​ വി​മാ​നം ക​യ​റു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ൾ നൈ​മ​യെ വീ​ട്ടി​ൽ ത​നി​ച്ചാ​ക്കി ദോ​ഹ എം.​ഇ.​എ​സ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്​ 1991ൽ. ​കു​ഞ്ഞി​നെ ത​നി​ച്ചാ​ക്കി പ്ര​വാ​സം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തി​ന്‍റെ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ൽ ​ജോ​ലി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യാ​ലോ എ​ന്ന്​ പ​ല​ത​വ​ണ ആ​ലോ​ചി​ച്ച നാ​ളു​ക​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​യി​രു​ന്ന ബി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ കു​ഞ്ഞി സാ​റി​ന്‍റെ ഉ​പ​ദേ​ശം തു​ട​ക്ക​ക്കാ​രി​യാ​യ ഹ​മീ​ദ​യെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ത​ന്നെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി. പി​ന്നെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ​ട​വു​ക​ൾ ​ഓ​രോ​ന്നാ​യി താ​ണ്ടി. സി​ല​ബ​സി​ന​പ്പു​റം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​റി​വു​ക​ളും സ്​​നേ​ഹ​വും പ​ക​ർ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി മാ​റി. പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ​ഠ​നം മു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​യും ക്ലാ​സി​ൽ പി​ന്നാ​ക്കം പോ​യ​വ​രെ​യും പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ തോ​റ്റ​വ​രെ​യു​മെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി അ​വ​രെ റൈ​റ്റ്​ ട്രാ​ക്കി​ലാ​ക്കി. ഹ​മീ​ദ ടീ​ച്ച​റു​ടെ ക​രു​ത​ലി​ൽ മി​ക​ച്ച ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രും. അ​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​ന്നും മാ​തൃ​തു​ല്യ​യാ​ണ്​ ഈ ​ഗു​രു​നാ​ഥ. പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ​ദി​നേ​നെ​യെ​ന്നോ​ണം സു​ഖാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും എ​ത്തു​ന്ന ഫോ​ൺ വി​ളി​ക​ളും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും താ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കു ന​ൽ​കി​യ ക​രു​ത​ലി​ന്‍റെ ന​ന്ദി​പ്ര​ക​ട​ന​മെ​ന്ന്​ ഓ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ. 2017 മു​ത​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​ദ​വി​യി​ലു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി നൂ​ത​ന പ​ഠ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചും 100 ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന റി​സ​ൽ​ട്ട്​ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചും ഗ​ൾ​ഫ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ൾ എ​ന്ന മ​തി​പ്പ്​ നേ​ടി​യു​മെ​ല്ലാം ഈ ​ക​ലാ​ല​യം വി​ജ​യ​യാ​ത്ര തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്‍റെ ചാ​ല​ക​ശ​ക്​​തി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ക​സേ​ര​യി​ലെ ഈ ​മ​ല​യാ​ളി വ​നി​ത​യാ​ണ്. കോ​വി​ഡ്​ കാ​ല​ത്ത്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും അ​ന​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചാ​ണ്​ ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​റി​നു ​കീ​ഴി​ൽ ഇ​വ​ർ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ത്ത​ത്. മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ നി​റ​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ, വൈ​സ്​​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, എ​ച്ച്.​എം മു​ത​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ, സ്​​നേ​ഹ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ... ഇ​വ​രു​ടെ​​യെ​ല്ലാം ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ 7000ത്തി​ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളി​നെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​യി​ക്കാ​ൻ ക​രു​ത്താ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. 2016 മു​ത​ൽ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ എ​ക്സാം കൗ​ൺ​സി​ല​ർ, മി​ക​ച്ച പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​നു​ള്ള ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്, ഖ​ത്ത​ർ സ്കൗ​ട്ട്സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗൈ​ഡ്സ്​ അം​ഗം, ഏ​ഷ്യ​നെ​റ്റ്​ ജ്വാ​ല പു​ര​സ്കാ​രം, എ​ഫ്.​സി.​സി ബെ​സ്റ്റ്​ ടീ​ച്ച​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്, മി​ക​ച്ച ​റി​സ​ൽ​ട്ടി​ന്​ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ശം​സ... അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​പി​ടി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ. അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​റാ​ണ്​ ഭ​ർ​ത്താ​വ്. ​ഡോ. ​നൈ​മ, ബി​രു​ദ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ നി​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്. She Q Puraskaram: 'Teaching' is by far the most important