cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ർ​ബ​ർ ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ണു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ണു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ധു​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നും വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മ്മ​തി​ക്കും മു​മ്പ് വി​ല പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും സ്ഥാ​പ​നം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നും വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ, പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ ബി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നുു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം, ഭാ​വി​യി​ലെ വി​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, കേ​ടാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബി​ല്ലു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വി​ല​വി​വ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​കെ ഇ​ൻ​വോ​യി​സ് മൂ​ല്യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ​യും വാ​ങ്ങു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ​തി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ൾ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷാ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ, വി​ല എ​ന്നി​വ​യും വാ​ങ്ങു​ന്ന​തോ ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ ആ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ദാ​താ​ക്ക​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

News Summary -

Salon: The customer also knows the products used.