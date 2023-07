സ്മാർട്ഫോൺ പ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന റെനോ 10 സീരീസ് ഖത്തർ വിപണിയിൽ

cancel camera_alt ഓ​പ്പോ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ഫോ​ൺ സീ​രീ​സാ​യ​ റെ​നോ 10 മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ ദോ​ഹ​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: സ്മാ​ർ​ട്ഫോ​ൺ പ്രേ​മി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ഓ​പ്പോ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റെ​നോ 10 സീ​രീ​സു​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​പ​ണി​യി​ലു​മെ​ത്തി. ​ സ്മാ​ർ​ട്ഫോ​ണി​ൽ ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​മാ​യി റെ​നോ 10 പ്രോ ​പ്ല​സ് 5ജി, ​റെ​നോ 10 പ്രോ 5​ജി, റെ​നോ 10 ​5ജി ​എ​ന്നീ ഫോ​ണു​ക​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​തി​വേ​ഗ ചാ​ർ​ജി​ങ്, ട്രി​പ്ൾ റി​യ​ർ കാ​മ​റ, സ്ക്രീ​ൻ പ്ര​ക​ട​നം, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന തു​ട​ങ്ങി ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​പ്പോ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റെ​നോ സീ​രീ​സ് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. റെ​നോ​യു​ടെ പ​ത്താം ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ഓ​പ്പോ ക​ൺ​ട്രി മാ​നേ​ജ​ർ യു​വാ​ൻ മെ​ങ്, സ്മാ​ർ​ട്ഫോ​ൺ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഇ​ത് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​​തെ​ന്നു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഓ​പ്പോ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് സി​സ്റ്റം ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്താ​ണ് ഫോ​ൺ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​യ​ർ​ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ, ടി.​വി, സെ​റ്റ് അ​പ് ബോ​ക്സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡി​വൈ​സു​ക​ളു​ടെ നി​യ​​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഐ.​ആ​ർ റി​മോ​ട്ട് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സം​വി​ധാ​ന​വും ഫോ​ണി​ൽ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​വി​ധ മോ​ഡ​ലു​ക​ളു​ടെ പ്രീ ​ഓ​ർ​ഡ​ർ വി​ല​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. റെ​നോ 10 പ്ല​സ് 5ജി​ക്ക് 2999 റി​യാ​ലും ​റെ​നോ 10 പ്രോ 5​ജി​ക്ക് 1999 റി​യാ​ലും ​റെ​നോ 10 5ജി​ക്ക് 1499 റി​യാ​ലു​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്രീ ​ഓ​ർ​ഡ​ർ വി​ല. ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ൻ​കൂ​ർ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് റെ​നോ 10 പ്രോ ​പ്ല​സ് 5ജി​ക്കൊ​പ്പം ഓ​പ്പോ എ​യ​ർ 2 പ്രോ ​ഇ​യ​ർ​ബ​ഡും ഒ​രു വ​ർ​ഷം വാ​റ​ന്റി​യും ല​ഭി​ക്കും. റെ​നോ 10 പ്രോ 5​ജി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 10 ഫൈ​വ് ജി ​ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഓ​പ്പോ എ​ൻ​കോ 2 ഇ​യ​ർ​ബ​ഡ്, 12 മാ​സം വാ​റ​ന്റി എ​ന്നി​വ​യും ല​ഭി​ക്കും. ​ അ​ൾ​ട്രാ ക്ലി​യ​ർ പോ​ർ​ട്രെ​യ്റ്റ് കാ​മ​റ, ലൈ​റ്റ് വെ​യ്റ്റ് ഡി​സൈ​ൻ, 100 വാ​ട്സ് സൂ​പ്പ​ർ വൂ​ക് ഫ്ലാ​ഷ് ചാ​ർ​ജി​ങ്, ക​രു​ത്തു​റ്റ എ​സ്.​ഒ.​സി, ഫാ​സ്റ്റ് ചാ​ർ​ജി​ങ്, കൂ​ടു​ത​ൽ ദൈ​ർ​ഘ്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ബാ​റ്റ​റി, ക​ള​ർ ഒ.​എ​സ് 13 ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​തു​ത​ല​മു​റ ​സ്മാ​ർ​ട്ഫോ​ണു​ക​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സാ​ണ് റെ​നോ 10 സീ​രീ​സു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Reno 10 series, which smartphone lovers have been waiting for, is in the Qatar market