link ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ‘ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഷൈ​ൻ- വി​ൻ ആ​റ് കി​ലോ ഗോ​ൾ​ഡ്’ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. അ​ബു​ഹ​മൂ​റി​ലെ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17നാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​ൽ​വാ​റോ​ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്.ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ സ​മ്മാ​ന​ർ​ഹ​രാ​യ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന വി​ജ​യി ഹു​മ​യൂ​ണി​ന് 250 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും, ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം റാ​സി​ദ് അ​ൻ​സാ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ഷാ​ദ്, കി​സാ​ൻ റാ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് 150 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും, മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം ല്യാം ​കു​മാ​ർ ബ​ട്ട റാ​യ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ഹീ​ദ് മി​ർ​സ, അ​ന​സ്​ കൊ​ല്ലം ക​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 100 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത്. 2024 ഏ​പ്രി​ൽ 20 ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഷൈ​ൻ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഏ​ത് ഔ​ട്​​ലെ​റ്റി​ൽ നി​ന്നും 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ്​ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ-​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലും ഒ​രു കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം ഏ​ഴ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് അ​ൽ​ഖോ​റി​ലെ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കും. നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ​ഫാ​രി​ക്ക് ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ജ​യി​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ഷ് ൈപ്ര​സു​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണം, ബെ​ൻ​സ്, ലാ​ൻ​ഡ് ക്രൂ​യി​സ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റു​ക​ളും മ​റ്റും പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് ന​ൽ​കു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ പ​ത്തു ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി റീ​ട്ടെ​യ്ൽ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു പു​തു ച​രി​ത്രം ത​ന്നേ മു​മ്പ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

