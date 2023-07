cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്ത​രു​തെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം (എം.​ഒ.​ഐ).

ക​ട​ൽ യാ​ത്ര​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ​യും യാ​ച്ചു​ക​ളി​ലെ​യും സു​ര​ക്ഷാ​മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ മെ​ട്രാ​ഷ് ര​ണ്ട് ആ​പ് വ​ഴി​യോ അം​ഗീ​കൃ​ത ര​ജി​സ്റ്റ​ർ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ മു​ഖേ​ന​യോ സെ​യി​ലി​ങ്ങി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ലൈ​ഫ് ജാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ലൈ​ഫ് ബോ​യി​ക​ളും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണെ​ന്നും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും തി​രി​ച്ച് വ​രാ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​മൊ​ത്തു​ള്ള വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​രി​ക്കാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക​ണം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​വ​രി​ൽ എ​പ്പോ​ഴു​മൊ​രു മേ​ൽ​നോ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. വേ​ന​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ, ജൂ​ലൈ​യി​ൽ രാ​ജ്യം ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി താ​പ​നി​ല​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക്രോ​സ് വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ കൂ​ട്ടു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ റോ​ഡു​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്തു. അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധി​ക പ​ട്രോ​ളി​ങ് വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

Please remember to give priority to safety even during summer vacation. Ministry of Internal Affairs