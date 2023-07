cancel camera_alt ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖ​​ത്തെ വി​സി​​റ്റേ​ഴ്സ് സെ​ന്റ​ർ By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: ക​ട​ലി​ന്റെ അ​ത്ഭു​ത​ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ലെ വി​സി​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സെ​ന്റ​ർ ഇ​നി ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​വും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ തു​റ​മു​ഖ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ മ​വാ​നി ഖ​ത്ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ റെ​ക്കോ​ഡ് വ​ർ​ധ​ന ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം. മ​വാ​നി ഖ​ത്ത​ർ-​ഹ​മ​ദ് പോ​ർ​ട്ട് വി​സി​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സെ​ന്റ​റാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖം വി​സി​റ്റേ​ഴ്സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ അ​ക്വേ​റി​യം

ഹ​മ​ദ് പോ​ർ​ട്ട് വി​സി​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ബ​ട്ട​ൻ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്ത് പു​തി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ട് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് ഹ​മ​ദ് പോ​ർ​ട്ട് വി​സി​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സെ​ന്റ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം. അ​ഞ്ച് വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

അ​ഞ്ചി​നും 12നും ​ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 30 റി​യാ​ലും 13 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 50 റി​യാ​ലു​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ, ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഗ്രൂ​പ് ബു​ക്കി​ങ്ങി​നാ​യി +974 4045 3333 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ visitors.center@mwani.com.qa എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ലി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. 2022 ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ഹ​മ​ദ് വി​സി​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സെ​ന്റ​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. സ​മു​ദ്ര വി​സ്മ​യം ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും അ​പൂ​ർ​വ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ് വി​സി​റ്റേ​ഴ്സ് സെ​ന്റ​ർ. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​യി ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​അ​തി​ശ​യ ലോ​കം കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ആ​ധു​നി​ക​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ സ​മു​ദ്ര അ​ക്വേ​റി​യം, മാ​രി​ടൈം മ്യൂ​സി​യം, ഫോ​ർ ഡി ​സി​നി​മ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ലം, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് സി​മു​ലേ​റ്റ​റു​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ​സ് ഹാ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​സി​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സെ​ന്റ​റി​ലു​ണ്ട്. ക​ട​ലി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​പോ​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ന് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് അ​ക്വേ​റി​യ​ത്തി​ലെ സ​ഞ്ചാ​രം. വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള 17 ബേ​സി​നു​ക​ളി​ലാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച അ​ക്വേ​റി​യം 80 ഇ​നം മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ജ​ല​ജീ​വി​ക​ളെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 1284 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള മാ​രി​ടൈം മ്യൂ​സി​യം ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖം, ഷി​പ്പി​ങ് ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ, ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ഷി​പ്, തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ക​ളി​യും ത​മാ​ശ​യു​മാ​യി ക​ട​ല​റി​വു​ക​ളു​ടെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര​മാ​ണ് ഫോ​ർ ഡി ​സി​നി​മ​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​രേ​സ​മ​യം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് ഫോ​ർ​ഡി ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ ഗി​ഫ്റ്റ് ഷോ​പ്, ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഔ​ട്ട് ഡോ​ർ ക​ളി​സ്ഥ​ലം, എ​ന്നി​വ​യും അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം ശ​നി മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം വ​രെ രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് വ​രെ

വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ വൈ​കി​ട്ട് ഏ​ഴ് വ​രെ. ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് 50 റി​യ​ൽ (13 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്)

30 റി​യാ​ൽ (അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 12 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്)

ഫ്രീ -(5 ​വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ) Show Full Article

