cancel camera_alt ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ​വ​രി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രും എ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​ലം​ബി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശാ​സ്ത്ര​കാ​രി​ൽ ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ഖ​ത്ത​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന്​ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ സ്​​റ്റാ​ൻ​ഫോ​ർ​ഡ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ആ​ദ്യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 80 ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ​രും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ 39 ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ​രു​മാ​ണ് 2020ൽ ​രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​ലം​ബി​ക്ക​പ്പ​ട്ട ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​ദ്യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്​​റ്റ് 21 വ​രെ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ​ന്മാ​രാ​ണ് ര​ണ്ട് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​ലം​ബി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ടം നേ​ടി​യ​ത്, മി​ക​ച്ച ശാ​സ്​​ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ​രെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തെ​യാ​ണ് കു​റി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി റി​സ​ർ​ച് ആ​ൻ​ഡ് ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ്​​സ് സ്​​റ്റ​ഡീ​സ്​ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ്ര​ഫ. മ​ർ​യം അ​ൽ മ​ആ​ദീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

