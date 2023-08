ഖത്തറിൽനിന്ന് എൽ.എൻ.ജി ഇറക്കുമതിക്ക് ഇന്ത്യ; ഗെയിലുമായി കരാർ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: ദ്ര​വീ​കൃ​ത പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ല്‍ പു​തി​യ ക​രാ​ര്‍ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി വാ​ര്‍ത്ത ഏ​ജ​ന്‍സി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ‘ഗെ​യി​ൽ’ ഖ​ത്ത​റു​മാ​യി 20 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ ‘റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സ്’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷം 10 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്‍ ദ്ര​വീ​കൃ​ത​ക പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​കം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യു​മാ​യി ക​രാ​റി​ന് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ അ​ഡ്നോ​ക്കു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​യി​ല്‍ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ 14 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ക​രാ​റു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഗെ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റു​മാ​യി ക​രാ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷം 12 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്‍ പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​കം വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ക​രാ​ര്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ യു.​എ.​ഇ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ധാ​ര​ണ​യാ​യ​ത്.

ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ല​ഭ്യ​ത സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക​യും ഏ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഊ​ർ​ജ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ‘ഗെ​യി​ൽ’ ക​രാ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തു. ക​രാ​ര്‍ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യാ​ല്‍ ഖ​ത്ത​റി​ല്‍നി​ന്ന് പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​കം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​യാ​കും ഗെ​യി​ല്‍. നി​ല​വി​ല്‍ പെ​ട്രോ​നെ​റ്റു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​ക്ക് ക​രാ​റു​ണ്ട്. പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷം 85 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ണി​ന്റെ ക​രാ​റാ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ ​ക​രാ​ര്‍ ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് നീ​ട്ടാ​നും ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സെ​പ്റ്റം​ബ​റോ​ടെ ര​ണ്ടു ക​രാ​റു​ക​ളും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​ഷ്യ​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക​ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഖ​ത്ത​റ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​ഷ്യ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഗ്യാ​സ് പ്രോ​മി​ന്റെ ജ​ര്‍മ​ന്‍ യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു ഗെ​യി​ലി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്. എ​ന്നാ​ല്‍, റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ജ​ര്‍മ​നി ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ഗ്യാ​സ് പ്രോ​മി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ന്ധ​ന വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റും യു.​എ.​ഇ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ന്ധ​ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ക​രാ​റി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ തി​രി​ഞ്ഞ​ത്. നി​ല​വി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 58 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്ണി​ന്റെ​യും ഗ്യാ​സ് പ്രോ​മി​ന്റെ പു​തി​യ രൂ​പ​മാ​യ ‘സീ​ഫു’​മാ​യി 25 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്ണി​ന്റെ​യും ക​രാ​റു​ക​ൾ ഗെ​യി​ലി​നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ദ്ര​വീ​കൃ​ത പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പൈ​പ്പ് ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വ​ൻ​തോ​തി​ലാ​ണ് ഗെ​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2030ഓ​ടെ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി​യു​ടെ വി​ഹി​തം 15 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ​ശ​ത​കോ​ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ 6.5 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ഉ​പ​ഭോ​ഗം. പ​രി​സ്ഥി​തി​സൗ​ഹൃ​ദം​കൂ​ടി​യാ​യ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 80 ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​കം കൂ​ടി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ഗെ​യി​ല്‍. അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​രു ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രി​ൽ​നി​ന്നു മാ​ത്രം എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നു മാ​റി ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രു​മാ​യി ക​രാ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഏ​തു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഊ​ർ​ജ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഗെ​യി​ൽ ​ഫി​നാ​ൻ​സ് മേ​ധാ​വി രാ​കേ​ഷ് ജെ​യി​ൻ ‘റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സി’​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ത്തെ​ത​ന്നെ മു​ൻ​നി​ര എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക രാ​ജ്യ​മാ​യ ഖ​ത്ത​ർ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ര്‍ത്ത് ഫീ​ല്‍ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ ലോ​ക വി​പ​ണി​യു​ടെ 40 ശ​ത​മാ​ന​വും കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. 2027ഓ​ട‌െ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷ ഉ​ല്‍പാ​ദ​നം 126 ദ​ശ​ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്ണാ​യി ഉ​യ​രും. Show Full Article

India to import LNG from Qatar-The deal with Gayle is in final stages