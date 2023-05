cancel camera_alt ദോ​ഹ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗ് ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോ​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കു ന​ടു​വി​ൽ നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക​യും, നീ​ര​ജ് വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞു നി​ന്ന ഗാ​ല​റി. അ​വ​ർ​ക്കു ന​ടു​വി​ൽ ത​ന്നോ​ളം ഉ​യ​രം വ​രു​ന്ന ജാ​വ​ലി​നു​മാ​യി കു​തി​ച്ചെ​ത്തി നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര വാ​യു​വി​ലേ​ക്ക് എ​റി​യു​മ്പോ​ൾ ഗാ​ല​റി​യും ടി.​വി സ്ക്രീ​നു​മെ​ല്ലാം പ​റ​ന്നു​പോ​വു​ന്ന ‘കു​ന്ത’​ത്തി​നൊ​പ്പം കൂ​ടി. ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഹൈ​ജം​പ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ മു​അ​ത​സ് ബ​ർ​ഷി​മും ലോ​ക​ട്രാ​ക്കി​ലെ ഒ​രു​പി​ടി അ​തി​വേ​ഗ​ക്കാ​രു​മെ​ല്ലാം ഉ​ള്ള ദോ​ഹ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ലെ പോ​രാ​ട്ട വേ​ദി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര​യാ​യി​രു​ന്നു സൂ​പ്പ​ർ താ​രം. സീ​സ​ൺ തു​ട​ക്ക​മാ​യ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ലെ ദോ​ഹ പ​തി​പ്പി​ൽ 88.67 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​ഞ്ഞ് ഒ​ന്നാ​മ​നാ​യി നീ​ര​ജ് മി​ക്സ​ഡ് സോ​ണി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഗാ​ല​റി മു​ഴു​വ​ൻ അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​മു​ഖം മു​ക്കാ​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ അ​ക്ഷ​മ​രാ​യി കാ​ത്തി​രു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ത്യോ​​പ്യ, കെ​നി​യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ കാ​ണി​ക​ളും പാ​കി​സ്താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ആ​രാ​ധ​ക​രും, ഖ​ത്ത​രി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം നി​ര​ന്നു​നി​ന്നു. സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മ്പോ​ൾ സെ​ൽ​ഫി എ​ടു​ക്കാ​നും, ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് എ​ടു​ത്തു ന​ൽ​കി​യും സൂ​പ്പ​ർ​താ​രം ദോ​ഹ​യു​ടെ മ​നം​ക​വ​ർ​ന്നു. ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ​യും ഹോ​ക്കി​യു​ടെ​യും മ​ണ്ണി​ൽ നി​ന്ന് അ​തി​രു​ക​ൾ ക​ട​ന്ന് സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​യ ​നീ​ര​ജാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ ബോ​സ് എ​ന്ന് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് സ​ത്യം. ന​ന്നാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ സീ​സ​ൺ സീ​സ​ണി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര. ​വേ​ൾ​ഡ് അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് സീ​സ​ണി​ന്റെ വി​ളം​ബ​ര​മാ​യ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗ് ദോ​ഹ പ​തി​പ്പി​​ൽ മി​ന്നും പ്ര​ക​​ട​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര ജാ​വ​ലി​ൻ എ​റി​ഞ്ഞ​ത്. 90 മീ​റ്റ​ർ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം, സീ​സ​ൺ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 88.67 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം നീ​ര​ജ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ‘90 മീ​റ്റ​റു​കാ​രു​ടെ ദോ​ഹ ലീ​ഗ്’​എ​ന്നു വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു നീ​ര​ജ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. 93.07 മീ​റ്റ​റി​ന്റെ റെ​ക്കോ​ഡു​ള്ള ഗ്രെ​ന​ഡ​യു​ടെ ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ൻ പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു​പേ​രാ​യി​രു​ന്നു 90 പ്ല​സ് ദൂ​ര​ക്കാ​ർ. മി​ക​ച്ച ഫി​റ്റ്ന​സി​ൽ അ​വ​രു​മാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ മി​ക​ച്ച ദൂ​രം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ​ത​ലേ​ദി​നം ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നീ​ര​ജ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. ആ​ദ്യ ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ നീ​ര​ജ് 88.67 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടാം ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ 86.04​ലേ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും, ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന്റെ ജാ​കു​ബ് വാ​ഡ്ലെ​ഷ് 88.63 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​ഞ്ഞ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വീ​ര്യം പ​ക​ർ​ന്നു. മൂ​ന്നാം ശ്ര​മ​ത്തി​ലും ജാ​കു​ബ് 86.64 മീ​റ്റ​റും, അ​ഞ്ചാം ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ 88.47 മീ​റ്റ​റും എ​റി​ഞ്ഞ് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തി. നീ​ര​ജി​ന് ആ​ദ്യ ശ്ര​മ​ത്തി​ലെ ദൂ​രം പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നാ​ല് സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ ജാ​കു​ബി​നെ പി​ന്ത​ള്ളി ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ലെ ആ​ദ്യ പോ​രാ​ട്ടം ത​ന്റേ​താ​ക്കി. 2020 ടോ​ക്യോ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ 87.58 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​ഞ്ഞ് സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ നീ​ര​ജ്, ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 88.13 മീ​റ്റ​ർ പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യാ​ണ് വെ​ള്ളി നേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗ് ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​പ​ട്ടം സ​മ്മാ​നി​ച്ച സ്വീ​ഡ​നി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു 89.94 മീ​റ്റ​ർ എ​ന്ന പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ റെ​ക്കോ​ഡും മി​ക​ച്ച വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​ന​വും പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ‘ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മേ​ള​ക​ൾ മു​ന്നി​ലു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഇ​തേ ഫി​റ്റ്ന​സി​ൽ ഫോം ​തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ദോ​ഹ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും മി​ക​ച്ച ദൂ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന​ത് നി​രാ​ശ​യാ​ണ്’ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ബു​ഡ​പെ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലെ ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ലി​യ മേ​ള​യു​ടെ സീ​സ​ണി​ന് ന​ന്നാ​യി തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ദോ​ഹ​യി​ലെ ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ നി​ന്നും നീ​ര​ജ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. Show Full Article

In the year of World Championship and Asian Games Neeraj Chopra started the season with a bang.