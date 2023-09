cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തെ വി​ല മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ തു​ട​രും. പ്രീ​മി​യ​ർ പെ​ട്രോ​ളി​ന് 1.90 റി​യാ​ലാ​ണ് വി​ല. സൂ​പ്പ​ർ ഗ്രേ​ഡ് പെ​ട്രോ​ളി​ന് 2.10 റി​യാ​ലും ഡീ​സ​ലി​ന് 2.05 റി​യാ​ലു​മാ​യി തു​ട​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ന്ധ​ന വി​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ല്ല.ഈ ​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ​​പ്രീ​മി​യം പെ​ട്രോ​ളി​ന് ര​ണ്ട് റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ​ടാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​പ്രി​ലി​ലും ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലും അ​ഞ്ചു ദി​ർ​ഹം വീ​തം കു​റ​ഞ്ഞ് 1.90 റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി സൂ​പ്പ​ർ ഗ്രേ​ഡി​നും ഡീ​സ​ലി​നും ഒ​രേ വി​ല​യാ​ണ് തു​ട​രു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Fuel prices announced for the month of September in Qatar; There is no change in fuel prices