cancel camera_alt ഇ​നോ​കി കൂ​ൺ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ‘ഇ​നോ​കി കൂ​ണു​ക​ൾ’ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. കൂ​ണി​ന്റെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ രോ​ഗ​കാ​രി​യാ​യ ലി​സ്റ്റീ​രി​യ മോ​ണോ​സൈ​റ്റോ​ജെ​സ​ൻ​സ് എ​ന്ന ബാ​ക്ടീ​രി​യ അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഫു​ഡ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളി​ലെ വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി​യ​ത്. തു​ട​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ വാ​ങ്ങി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. നേ​ര​ത്തെ ക​ഴി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​ർ ചി​കി​ത്സ തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Do not use mushrooms from Thailand; Ministry with notice