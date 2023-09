cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടേ​തു​മാ​യ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ വ​ന്ന വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ലു​ണ്ടാ​വും. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ കാ​ർ​ഡ്​ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞു, 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പു​തു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ‘ഹു​കൂ​മി’​യു​ടെ എ​ന്ന പേ​രി​ലൊ​രു വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ ലി​ങ്കു​മാ​യി ഹ​മ​ദ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ എ​ന്ന തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യി​ലൊ​രു സ​ന്ദേ​ശം. എ​ന്നാ​ൽ, വ്യാ​ജ​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​രു​ങ്ങ​രു​തെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഹ​മ​ദ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന എ​സ്.​എം.​എ​സ്​ ലി​ങ്കു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നോ, പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നോ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്​ ഹ​മ​ദ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി പ​ങ്കു​വെ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​വും എ​ച്ച്.​എം.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും വ്യ​ക്​​തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ബാ​ങ്ക്​ വി​ശ​ദാ​ശ​ങ്ങ​ളും ചോ​ർ​ത്താ​നും ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്താ​നു​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ കാ​ർ​ഡ്​ പു​തു​ക്ക​ൽ എ​ന്ന പേ​രി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. ‘Y’ എ​ന്ന്​ മെ​സേ​ജ്​ റി​േ​പ്ല ചെ​യ്യു​ക​യോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലി​ങ്ക്​ കോ​പ്പി ചെ​യ്​​ത്​ ബ്രൗ​സ​ർ വ​ഴി പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്​ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും അ​ജ്​​ഞാ​ത കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പു സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തും. ഐ ​ക്ലൗ​ഡ്​ ഇ​-​മെ​യി​ൽ ഐ​ഡി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാ​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ​സ്.​എം.​എ​സു​ക​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ബാ​ങ്ക്​ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചും, ക്യു.​ഐ.​ഡി ന​മ്പ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും, ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ ഫ്രീ​സ്​ ചെ​യ്​​തു​വെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ചും, ഖ​ത്ത​ർ​പോ​സ്​​റ്റി​ന്റെ പേ​രി​ലു​മെ​ല്ലാ​മാ​യി വ​രു​ന്ന വ്യാ​ജ ഫോ​ൺ വി​ളി​ക​ളു​ടെ​യും എ​സ്.​എം.​സി​ന്റെ​യും ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വാ​ട്​​സ്ആ​പ്​ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യു​മെ​ല്ലാം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളും. ഹെ​ൽ​ത്ത്​ കാ​ർ​ഡ്​ പു​തു​ക്കാ​ൻ ഹു​കൂ​മി​യു​ടെ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ സർ​വി​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ കാ​ർ​ഡ്​ പു​തു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഹ​മ​ദ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നു ത​ന്നെ​യു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് ലി​ങ്ക് വ​ഴി ഹെ​ൽ​ത്ത്​ കാ​ർ​ഡ്​ പു​തു​ക്കാം. https://services.hukoomi.gov.qa/en/e-services/renew-health-card എ​ന്ന ലി​ങ്കാ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​​ഗി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. Show Full Article

News Summary -

Be careful with messages asking you to renew your card-Hamed