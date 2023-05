കടലിൽവീണയാൾക്ക് രക്ഷയായി സേന

cancel camera_alt ച​ര​ക്കു​ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്നും ക​ട​ലി​ൽ വീ​ണ​യാ​ളെ സേ​നാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ൽ വ​ഴി യാ​​ത്ര​ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ കൊ​റി​യ​ൻ പൗ​ര​നെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ൽ സം​യു​ക്ത ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ര​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച ച​ര​ക്കു​ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ ക​ട​ലി​ൽ​വീ​ണെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വി​വി​ധ സേ​നാ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‍വി​യ, അ​തി​ർ​ത്തി സേ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ കോ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, അ​മീ​രി നാ​വി​ക​സേ​ന, അ​മീ​രി വ്യോ​മ​സേ​ന എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​യു​ക്ത വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു തി​ര​ച്ചി​ലി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ളും ര​ക്ഷാ ബോ​ട്ടും സ​മു​ദ്ര ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​പ്പ​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ തി​ര​ച്ചി​ലി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഇ​യാ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഉ​ട​ൻ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷം ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. Show Full Article

A Korean citizen who fell into the sea from a ship was kept alive for hours.