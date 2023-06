കർഷകരിൽനിന്ന് ടണിന് 400 റിയാലിന് ഗോതമ്പ് വാങ്ങും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: 2023-2024 സീ​സ​ണി​ലെ ഗോ​ത​മ്പ് ഒ​മാ​ൻ ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് വി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി. ട​ണി​ന് 400 റി​യാ​ൽ വീ​ത​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ക. അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31. ഗോ​ത​മ്പ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള കൃ​ഷി, ഫി​ഷ​റീ​സ്, ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭ്യ​മാ​യ ഫോ​റം പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗോ​ത​മ്പ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് സാ​ധു​വാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക​സ്വ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ ഗോ​ത​മ്പ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​തും ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഗോ​ത​മ്പ് ശു​ദ്ധ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളോ മ​റ്റ് വി​ത്തു​ക​ളോ ക​ല​ർ​ത്ത​രു​ത്. ഗോ​ത​മ്പ് മ​ത്ര​യി​ലെ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മി​ല്ലി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ക്ക​ണം. ആ​ഗ​സ്‌​റ്റ് 31നു​മു​മ്പ് omanibur.com വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

