പടിവാതിൽക്കൽ വിഷു ; വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി മലയാളികൾ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ വി​ഷു​വി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും വി​ഷു​വി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ചി​ട്ട​വ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. വി​ഷു ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ വി​ഷു വി​പ​ണി​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി. ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും വി​ഷു​സ​ദ്യ ല​ഭ്യ​മാ​വും. സ​ദ്യ​യു​ടെ ബു​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ വി​വി​ധ ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം വി​ഷു വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൊ​ലി​മ വ​ർ​ധി​ക്കും. അ​തി​നാ​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ഷു​ക്ക​ണി​യും സ​ദ്യ​യും കെ​​ങ്കേ​മ​മാ​ക്കും. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് വി​ഷു ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​മാ​ൻ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ സു​ല​ഭ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചെ​ല​വ് കു​റ​യും. വി​ഷു ക​ണി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക​ണി​വെ​ള്ള​രി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ വി​പ​ണി​യി​ൽ സു​ല​ഭ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന​ക​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ പൂ​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ക​ണി​കാ​ണാ​ൻ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന കൊ​ന്ന​ക​ൾ​ത​ന്നെ വേ​ണ്ടി​വ​രും. ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ചെ​ല​വ് കൂ​ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​മാ​നി​ൽ വി​ഷു​ക്കാ​ല​ത്ത് നി​ര​വ​ധി ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന​ക​ൾ പൂ​ത്തി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​കൊ​ന്ന​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ണി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. റൂ​വി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന പൂ​ത്തു​ല​ഞ്ഞ​ത്. റോ​യ​ൽ ഒ​പേ​ര ഹൗ​സി​ന്‍റെ തോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന​യു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇൗ ​വ​ർ​ഷം ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന​ക​ൾ പൂ​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന​ക​ൾ പൂ​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ചൂ​ട് നേ​ര​ത്തേ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​പ്പോ​ഴും ഒ​മാ​നി​ൽ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ചൂ​ട് കൂ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന​ക​ൾ പൂ​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Vishu at the door; Malayalees are ready to come