cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​സ്ക​ത്ത്​: മ​സ്ക​ത്ത്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സീ​ബ്​ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ത്ത് അ​ൽ മ​ബേ​ല ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പ്രോ​ജ​ക്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 15,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പ്രോ​ജ​ക്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ജ​മാ​ൽ ബി​ൻ സ​ലേം അ​ൽ ഷാ​ൻ​ഫാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.​ ആ​കെ കെ​ട്ടി​ട വി​സ്തീ​ർ​ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 1309 ച​തു​ര​ത്ര മീ​റ്റ​റാ​യി​രി​ക്കും. പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന മു​റി, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കു​മാ​യി ര​ണ്ട് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് മു​റി​ക​ൾ, ഡെ​ന്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്ക്, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി ക്ലി​നി​ക്ക്, ഫാ​ർ​മ​സി, റേ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം, അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും.

ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13ന് ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പ്രോ​ജ​ക്ട് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ള്ള വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് സീ​ബ്. ഈ ​കേ​ന്ദ്രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യകേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 10 ആ​യി ഉ​യ​രും. Show Full Article

The construction of that health center in Sibil is progressing