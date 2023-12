സലാല തീരത്തെ കപ്പൽ അപകടം; രക്ഷപ്പെട്ട ഗുജറാത്ത്​ സ്വദേശികളെ നാട്ടിലേക്ക്​ അയച്ചു

cancel Whatsapp

link സലാല: ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലെ സലാല തീരത്ത്​ കത്തി നശിച്ച ചരക്ക്​ കപ്പലിൽ നിന്ന്​ രക്ഷപ്പെട്ട 10​ ഗുജറാത്ത്​ സ്വദേശികളെ അഹ്മദാബാദിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചതായി കോൺസുലാർ ഏജന്റ് ഡോ. കെ. സനാതനൻ അറിയിച്ചു. ഇനി ക്യാപ്റ്റൻ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്.

അമിത ഭാരവുമായെത്തി എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി ആർ.ഒ.പി ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പാസ്പോർട്ട്‌ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്​. ആർ.ഒ.പി ഓപറേഷൻ ഹെഡ്നോട് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്​. തുടർ നടപടിയുണ്ടാകുന്നതിന് അനുസരിച്ച്​ ഇദ്ദേഹത്തെയും കയറ്റി അയക്കുമെന്ന്​ ഡോ. കെ. സനാതനൻ അറിയിച്ചു. ദുബൈയിൽ നിന്ന് സോമാലിയയിലേക്ക് ചരക്കുമായി പോവുകയായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉരു ‘വിരാട് 3-2120’ ആണ്​ ഹാസിക്കിനു സമീപം ദിവസങ്ങൾക്ക്​മുമ്പ്​ ഉൾക്കടലിൽ കത്തി നശിച്ചത്​. ക്യാപ്റ്റൻ ഗത്താർ സിദ്ദീഖ് ഉൾപ്പടെ പതിനൊന്നു പേരാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരെ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ചരക്ക്​ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 80 വാഹങ്ങളും ബിൽഡിങ്​ സാമ​ഗ്രികളും കത്തി നശിക്കുകയും ചെയ്തു. Show Full Article

Shipwreck off Salalah; The survivors of Gujarat were sent home