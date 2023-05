പ്രവാസ യാതനയുടെ കഥയുമായി ‘സമൂസ’; ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ സുഹാർ: പ്രവാസ യാതനയുടെ കഥ പറയുന്ന ‘സമൂസ’ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് സുഹാറിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി പൂർത്തിയായി. ആർ ഫോർ യു മീഡിയ ബാനറിൽ ജൂണിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ ജോസ് ചാക്കോ ആണ്​ മുഖ്യ വേഷത്തിലെത്തുന്നത്​. രാജൻ പള്ളിയത്ത്‌, ശിവൻ അമ്പാട്ട്, നിഖിൽ ജേക്കബ്, നവാസ് മാനു എന്നിവരും വേഷമിടുന്നു. റിയാസ് വലിയകത്ത്​ കാമറയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് റഫീഖ് പറമ്പത്താണ്​​. നിർമാണം അന്നാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സുഹാർ. നിഖിൽ ജേക്കബ് (സംവിധാന സഹായി), നവാസ് മാനു (ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ്), എസ്.ജെ. ശ്രീജിത്ത്‌ (എഡിറ്റിങ്), ഷാഫി ഷാ (പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ) എന്നിവരാണ്​ അണിയറയിലെ മറ്റു പ്രവർത്തകർ. Show Full Article

'Samoosa' with the story of exile; The shooting is over