ഒമാനിൽ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ ഇന്ന്​ മഴക്ക്​ സാധ്യത

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മസ്കത്ത്​: ഒമാന്‍റെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏഴുമണിവരെ ശക്തമായ മഴക്ക്​ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്​ ഒമാൻ കാലവാസ്​ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. അൽ ഹജർ പർവതനിരകൾ, ദാഖിലിയ, തെക്ക്​-വടക്ക്​ ബാത്തിന, ദാഹിറ, വടക്കൻ ശർഖിയ, ബുറൈമി എന്നീ ഗവർണറേറ്റുകളിലായിരിക്കും മഴ ലഭിക്കുക. കാറ്റിന്‍റെയും മിന്നലിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയായിരിക്കും മഴ. ആലിപ്പഴവും വർഷിച്ചേക്കും. മണിക്കൂറിൽ 37മുതൽ 55 കി.മീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശിയേക്കും.

താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും വാദികളിൽനിന്നും മാറിനിൽക്കണമെന്ന്​ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. വാദികൾ മുറിച്ച്​ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും കുട്ടികളെ നിരീക്ഷണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. Show Full Article

