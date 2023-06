cancel camera_alt ഉ​മ​ർ ഹാ​ജി മ​ത്ര (പ്ര​സി),നി​സാ​ർ കാ​മി​ൽ സ​ഖാ​ഫി (ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ച്ച (ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര) By വെബ് ഡെസ്ക് മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന മ​ല​ബാ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ പ്ല​സ് വ​ൺ സീ​റ്റ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യും വൈ​കു​ന്ന​ത് നീ​തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് മ​ർ​ക​സ് ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി. തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ല​ബാ​റി​ലെ വി​ശേ​ഷി​ച്ച് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​കു​തി​യോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠ​നം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യോ സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ക​​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​വും നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​വു​മാ​ണ്. സീ​റ്റ് വ​ർ​ധ​ന ഒ​രി​ക്ക​ലും പ്ര​ശ്‌​ന​പ​രി​ഹാ​ര​മോ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യോ അ​ല്ല. ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​ത്തി​നി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ഠ​ന​ത്തെ​യും ചി​ന്ത​ക​ളെ​യും സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ മ​ര്‍ക​സ് പി.​ആ​ർ.​ഡി അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സി.​പി. സി​റാ​ജ് സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​മ​ർ ഹാ​ജി മ​ത്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ലാ​നി​ങ്​ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി മ​മ്പാ​ട് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നി​സാ​ർ സ​ഖാ​ഫി, ശ​ഫീ​ഖ് ബു​ഖാ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി​ഖ് ഹാ​ജി, റ​ഫീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ര്‍, സു​ലൈ​മാ​ന്‍ സ​അ​ദി, സ്വാ​ദി​ഖ് സു​ള്ള്യ, മു​നീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹ​ബീ​ബ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഫീ​ഖ് ധ​ർ​മ​ടം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. 2023-2024 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ കൗ​ൺ​സി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഉ​മ​ർ ഹാ​ജി മ​ത്ര (പ്ര​സി), നി​സാ​ർ കാ​മി​ൽ സ​ഖാ​ഫി (ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ച്ച അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ (ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര), ഹ​ബീ​ബ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് (വ​ർ​ക്കി​ങ്​ സെ​ക്ര), റ​ഫീ​ഖ് ധ​ർ​മ​ടം (ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര), സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ്​ സ​ർ​വി​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: റ​ഫീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി: റ​ഫീ​ഖ് ധ​ർ​മ​ടം, എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സി ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ന്റ​ർ​സ്‌​റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: നി​സാ​ർ ഹാ​ജി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി: മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി​ഖ്, പി.​ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: ന​ജ്മു​സ്സാ​ഖി​ബ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി: നി​ഷാ​ദ് ഗു​ബ്ര. നോ​ള​ജ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി: അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് കു​പ്പാ​ടി​ത്ത​റ, കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: ഷ​ഫീ​ഖ് ബു​ഖാ​രി, മു​സ്ത​ഫ കാ​മി​ൽ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, സു​ലൈ​മാ​ൻ സ​അ​ദി സ​ലാ​ല, സാ​ദി​ഖ് സീ​ബ് (കെ.​സി.​എ​ഫ്), സ​യ്യി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ജി​ഫ്രി (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​റേ​ബ്യ​ൻ, മ​നാ​ഫ് അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ, എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ച്ച ബ​ർ​ക്ക. Show Full Article

Plus one seat; 'Discrimination against Malabar should be stopped'