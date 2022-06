cancel camera_alt ക​ട​ലി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​രെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​സ്ക​ത്ത്​: ബോ​ട്ടി​ന്‍റെ എ​ൻ​ജി​ൻ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​ട​ലി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ എ​ട്ടു​പേ​രെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ ര​ക്ഷി​ച്ചു. മു​സ​ന്ദം, ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ ര​ണ്ട് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ട് ​ബോ​ട്ടു​ക​ളും വ​ലി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ച്ചു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​ല്ലാം സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ഒ.​പി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ബോ​ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ളും ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​രും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ഒ.​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

Oman police have rescued eight people who were trapped in the sea