കന്നുകാലികൾക്ക്​ 40 ലക്ഷത്തിലധികം കുത്തിവെപ്പ് നൽകി

cancel camera_alt Representational Image By വെബ് ഡെസ്ക് മ​സ്ക​ത്ത്​: കാ​ർ​ഷി​ക, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം 2022ൽ ​ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക്​ 40 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വാ​ക്സി​ൻ ന​ൽ​കി. പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ദേ​ശീ​യ ക​ന്നു​കാ​ലി പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. വി​വി​ധ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ന്നു​കാ​ലി സ​മ്പ​ത്തി​ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​നി​ൽ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ചെ​മ്മ​രി​യാ​ടു​ക​ൾ, ആ​ട്, ഒ​ട്ട​കം, പ​ശു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 2021ൽ 30 ​ല​ക്ഷം ഡോ​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​​വെ​പ്പി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ക​ന്നു​കാ​ലി ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 35,624 ആ​യി. കു​ള​മ്പു​രോ​ഗം, ആ​ട് പ്ലേ​ഗ്, ചെ​മ്മ​രി​യാ​ട് -ആ​ട് ചി​ക്ക​ൻ​പോ​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ണ്​ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

ദേ​ശീ​യ ക​ന്നു​കാ​ലി പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളും സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു പു​റ​മെ, മ​നു​ഷ്യ​രെ അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ ന​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​ഷ​ക​ഗു​ണ​മു​ള്ള മൃ​ഗ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

More than 40 lakh injections were given to cattle