cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​സ്ക​ത്ത്​: അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും 45 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ വ​രെ എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചു. താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ചൂ​ട്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ന്റെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ്​ 40 ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ താ​പ​നി​ല​യെ​ത്തു​ക​യെ​ന്നും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Heat will increase in next three days in Oman