മൂന്നു​ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ നാലു​ സ്കൂളുകൾകൂടി നിർമിക്കും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: രാ​ജ്യ​ത്തെ മൂ​ന്നു​ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ലു​ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലെ മു​സ​ന്ന വി​ലാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഒ​രു വി​ദ്യാ​ല​യം ഒ​രു​ക്കു​ക. അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ 10വ​​രെ പ​ഠി​ക്കാ​നാ​യി ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ല​യം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 36 ക്ലാ​സ്​ മു​റി​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. ഇ​തേ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ബ​ർ​ക്ക വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ സ​വാ​ദി അ​ൽ ഹി​ക്മാ​ൻ ഏ​രി​യ​യി​ലാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു വി​ദ്യാ​ല​യം നി​ർ​മി​ക്കു​ക. അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും ഇ​വി​ടെ ന​ട​ത്തു​ക. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ര​ണ്ടു സ്കൂ​ളു​ക​ളും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സു​​​വൈ​ഖ്​ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ൽ 36 ക്ലാ​സ്​ മു​റി​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ 11വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ൾ​ക്ക്​ ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന്​ പ​ഠി​ക്കാ​നാ​കും. തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൽ​അ​ഷ്​​റ​ഖ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 12വ​രെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ല​യ​മാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​ന്ന്. 18 ക്ലാ​സ്​ മു​റി​ക​ളു​ണ്ടാ​വും. 2021ലെ ​ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 56,569 സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണു​ള്ള​ത്. 17,881 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 38,688 സ്ത്രീ​ക​ളും. ഇ​തി​നു​പു​റ​മൈ സ്‌​പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 57 ഒ​മാ​നി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 250 സ്വ​​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വ​നി​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഉ​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Four more schools will be built in the three governorates