cancel camera_alt Representational Image By വെബ് ഡെസ്ക് മ​സ്ക​ത്ത്​: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി രാ​ജ്യം വി​ടാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച വി​ദേ​ശി​ക​ളെ റോ​യ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വ​ട​ക്ക​ന്‍ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ര്‍ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ബോ​ട്ടി​ല്‍ ക​ട​ന്നു​ക​ള​യാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ 15 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ള്‍ ഏ​ഷ്യ​ന്‍ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

Foreigners who tried to leave the state illegally were arrested