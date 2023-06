cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് ക​മ്പ​നി​യും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ക​രാ​ർ. ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​വ​ര​സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യി ‘കോ​മെ​ക്‌​സ് 2023’ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​ർ. പൈ​തൃ​ക ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല സ​ലിം അ​ൽ ഹ​ജാ​രി​യും മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ൺ​ട്രി മാ​നേ​ജ​ർ ഷെ​യ്ഖ് സെ​യ്ഫ് ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ഹു​സ്‌​നി​യു​മാ​ണ്​ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നൂ​ത​ന​ത്വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് ക്ലൗ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കി​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന യാ​ത്ര ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ്​ ക​രാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Digital transformation; The Ministry of Tourism and Microsoft have signed an MoU.