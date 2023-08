cancel camera_alt ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്​ By വെബ് ഡെസ്ക് മ​സ്ക​ത്ത്​: രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വ്​ വ​ർ​ധി​ച്ചു. 2022ലെ ​ആ​കെ മ​ത്സ്യ​ക​യ​റ്റു​മ​തി 2.81ല​ക്ഷം ട​ൺ ആ​ണെ​ന്ന്​ ഒ​മാ​ൻ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ 15.8 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ സ്ഥി​തി വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്ക്​ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച്​ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മ​ത്സ്യ​ക്ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലൂ​ടെ 14 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ലേ​റെ​യാ​ണ്​ വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സൗ​ദി, യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത്, ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ 74,323 ട​ൺ മ​ത്സ്യ​മാ​ണ്​ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്ത​ത്. യൂ​റോ​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ 2372 ട​ണ്ണും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക്​ 18,996 ട​ണ്ണും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ 1.85 ല​ക്ഷം ട​ണ്ണും മ​ത്സ്യം ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

ഒ​മാ​നി​ൽ മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​വു​വ​ന്ന​താ​യി നേ​ര​ത്തേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​മാ​ണ്​ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​റി​മ​റി​യു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും മ​ഴ​യും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നു​ പോ​കു​ന്ന​വ​രെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കാ​ര​ണം മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത​ക്കാ​ർ ക​ട​ലി​ൽ പോ​വാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​വു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ട​ലി​ൽ പോ​വു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്കു​മു​ണ്ട്. സു​ല​ഭ​മാ​യി കി​ട്ടി​യി​രു​ന്ന പ​ല മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കു​റ​വാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ നെ​യ്മീ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ണ്ട്. നെ​യ്മീ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​യു​മ്പോ​ൾ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യും സ​ർ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്. Show Full Article

Big jump in fish shipments in Oman: 15 percent over last year Increase no