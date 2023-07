cancel camera_alt നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ അ​യാ​ൻ ഖാ​ന്‍റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം By വെബ് ഡെസ്ക് ഓ​രോ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും ഒ​രു ക​ളി​ക്കാ​ര​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​തെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​ണ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ താ​ര​ങ്ങ​ൾ. അ​തേ​സ​മ​യം, ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ ന​ല്ല പ്ര​ക​ട​നം​ത​ന്നെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും റ​ൺ​സ് വി​ട്ടു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലെ ധാ​രാ​ളി​ത്തം വി​ന​യാ​യി.

ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്​ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ 283 റ​ൺ​സ് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം ക​ശ്യ​പ് പ്ര​ജാ​പ​തി, സീ​ഷാ​ൻ മ​ക്‌​സൂ​ദ്‌, അ​ഖീ​ബ് ഇ​ല്യാ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​ടെ മി​ക​വി​ൽ അ​നാ​യാ​സം മ​റി​ക​ട​ന്നു. ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ഖി​ബ്​ ഇ​ല്യാ​സി​സ് പു​റ​മെ ശു​ഹൈ​ബ് ഖാ​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദീ​മും അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി. സ്​​കോ​ട്ട്​ ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​തി​രെ അ​ഖീ​ബ് ഇ​ല്യാ​സും ശു​ഹൈ​ബ് ഖാ​നും ന​ദീം ഖു​ഷി അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്‌​സി​ൽ സിം​ബാ​ബ് വേ​ക്കെ​തി​രെ ക​ശ്യ​പ് പ്ര​ജാ​പ​തി​യും നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ തി​രെ അ​യാ​ൻ ഖാ​നും സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി. വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സി​ന് എ​തി​രാ​യ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​യാ​ൻ ഖാ​നും സൂ​ര​ജ് കു​മാ​റും അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക​ൾ നേ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ക​രു​ത്തു തെ​ളി​യി​ച്ചു. ഓ​രോ ക​ളി​യി​ലും ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ പു​തി​യ ക​ളി​ക്കാ​ർ തി​ള​ങ്ങി. എ​ന്നാ​ൽ, ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലെ മി​ക​വ് ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യി​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന ബൗ​ള​ർ ആ​യ ബി​ലാ​ൽ ഖാ​ൻ പ​തി​നൊ​ന്നും ഫ​യാ​സ് ബ​ട്ട് ഒ​മ്പ​തും വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി മി​ക​ച്ച ബൗ​ളി​ങ് പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ജ​യ് ഓ​ദ്ര , മ​ഖ്‌​സൂ​ദ്, ഇ​ല്യാ​സ്, അ​യാ​ൻ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്ര ശോ​ഭി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല റ​ൺ​സ് വ​ഴ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു . Show Full Article

Batters with brilliance-Bowlers did not live up to expectations