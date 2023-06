cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: ഒ​മാ​നി​ൽ പു​തു​താ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ​ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്​ കൈ​മാ​റി. അ​ൽ ബ​റ​ക്ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്ലൊ​വാ​ക്യ, ബെ​ൽ​ജി​യം, റു​വാ​ണ്ട, ഗാ​ബോ​ൺ, ക്യൂ​ബ, വി​യ​റ്റ്‌​നാം, പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ, പെ​റു, സ്ലോ​വേ​നി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​ന​പ​തി​മാ​രാ​ണ്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ സു​ൽ​ത്താ​ന്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. Show Full Article

ambassadors handed over the letters of acceptance to the Sultan