cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്​​ക​ത്ത്​: വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച്​ സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്രി​ക​ൻ മ​രി​ച്ചു. തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച്​ നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യ ഡ്രൈ​വ​റെ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ പി​ടി​കൂ​ടി. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യും റോ​യ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മാ​ന സം​ഭ​വം നേ​ര​ത്തേ​യും ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

A cyclist died after being hit by a vehicle; One is under arrest